Комбат возглавил штурмовую группу под Покровском: почему он был вынужден это сделать

Сформированная из мобилизованных бригада почти не имеет командиров с боевым опытом.

Командир 2-го механизированного батальона 155-й бригады "Анна Киевская" с позывным "Ник" был вынужден сам возглавить штурмовую группу, чтобы отвоевать позицию в посадке под Покровском.

В интервью военному корреспонденту Юрию Бутусову он рассказал, что стало причиной таких нестандартных действий.

По словам комбата, после двух недель пребывания на фронте никто другой из командиров в этом батальоне не мог выполнить приказ комбрига из-за отсутствия подготовки и опыта.

“Наша бригада сформирована полностью из мобилизованных и почти ни у одного бойца нет боевого опыта. Они боятся каких-то действий, которых не учили их раньше. Но позиция была утрачена и командир бригады сказал, если командиры рот не могут делать, то должен делать командир батальона. И я это воспринял как приказ”, — рассказал "Ник".

Комбат отметил, что батальон не укомплектован командирами взводов, несколько командиров рот раньше не воевали или сами держат свои позиции.

“У меня два командира роты. Третий – это лейтенант, исполняющий обязанности, у него – еще один лейтенант и все. Ни одного командира взвода. И в других ротах такая же ситуация. Многие нагрузки ложатся на плечи командиров рот, а поддержки со стороны низшего командования у них нет”, — сказал он.

Для участия в штурме и отвоевании утраченной позиции комбат сформировал группу из подразделения обеспечения.

"Я их проинструктировал: рассказал, кто что и как должен делать, назначил, кто отвечает за раненых, кто отвечает за связь, объяснил, какие у нас должны быть действия, что делать в каких-то нестандартных ситуациях и мы отправились", — рассказал он.

Штурмовая группа во главе с комбатом уничтожила 8 и взяла в плен 5 российских окупантов.

Напомним, вновь созданную скандальную 155-ю механизированную бригаду могут прикомандировать к более опытным подразделениям, защищающим Покровск.

Читайте также: