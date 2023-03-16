Комбата 46 бригады понизили в должности после интервью WP: он говорил о потерях и сомневался в контрнаступлении

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" понизили в должности после интервью газете The Washington Post. Он говорил о потерях среди опытнейших воинов и сомневался в возможности провести успешное контрнаступление.

Об этом пишет шеф-редактор украинского бюро The Washington Post Изабель Хуршудян в Twitter.

Изабель Хуршудян заявила, что "Купол" понимал риски обнародования данной информации, однако все равно согласился на разговор.

"Я общалась с "Куполом". Столкнувшись с переводом на другую должность, он решил покинуть свой пост. Очень неудачное развитие событий для опытного командира, выступавшего за положительные изменения в Вооруженных силах Украины", – написала журналистка.

Обновленный на Куполе, путешественник союзник, который сконфуженно будет про свою frustration s poor trénining new mobilized troops a ammo shortages:



Он был удален из его положений путешественника командующего в 46. brigade because of his interview with us. https://t.co/DONrHNhlSZ — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 16 марта, 2023

Собеседники "Украинской правды" в 46-й бригаде сообщили, что "Купола" перевели с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра. После этого он написал рапорт на увольнение.

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал о потерях опытных военных ВСУ в войне России против Украины. Журналисты отмечали, что это может повлиять на контраступ.

"Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и солдат, пришедший с полигона – это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, все они уже погибли или ранены", – говорил журналистам командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что материал The Washington Post о якобы неудовлетворительном состоянии украинских войск на сегодняшний день можно назвать " ИПСОшным или профнепригодным".

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