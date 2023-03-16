Комбата 46 бригады понизили в должности после интервью WP: в ВСУ назвали заявления о потерях "завышенными"

В ДШВ заявили, что у комбата не было разрешения на общение с прессой.

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ прокомментировали интервью комбата 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" газете The Washington Post. Там подтвердили перевод военного на другую должность и подчеркнули, что у него не было разрешения на общение с прессой, а его заявления о потерях ВСУ назвали "завышенными".

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер ДШВ Валентин Шевченко.

Валентин Шевченко объяснил, что после интервью "Купола" будет проведено служебное расследование, а его заявления о больших потерях являются "преувеличением".

"Согласно стандартам армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего из медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было", — пояснил спикер ДШВ.

Шевченко также отметил, что 100% мобилизованных прошли подготовку в украинских учебных центрах и за границей. В частности, среди подчиненных "Купола" были такие бойцы, которых обучали в Великобритании.

"Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время, такая информация имеет статус ограниченного доступа", — говорит Шевченко.

Он подтвердил, что "Купола" перевели на службу в один из учебных центров ДШВ ВСУ.

Напомним, американское издание The Washington Post опубликовало материал о потерях опытных военных ВСУ в войне России против Украины. В материале говорится, что это может повлиять на планы Украины провести контрнаступление. Там журналисты пообщались с комбатом Анатолием "Куполом", который завил о больших потерях среди опытных воинов.

После этого командира батальона 46 отдельной аэромобильной бригады снизили в должности.

Читайте также: