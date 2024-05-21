Комбинированная атака по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях — фото

Оккупанты всю ночь и утром били по Харькову.
Оккупационная армия России всю ночь против 21 мая и утром наносила удары по Харькову. В результате атаки обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях. Число пострадавших выросло до четырех человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Так, в 02:09 в результате падения обломков горели два частных дома и гараж. Пострадали три человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 7 2-летняя женщина. У всех – острая реакция на стресс.
Остальные два удара пришлись на дорожное покрытие и тротуар частного сектора без пожара и пострадавших. Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.
Утром в 7:05 в результате вражеских ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.
Синегубов добавил, что осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.
Напомним, в Харькове утром 21 мая раздался взрыв – Терехов рассказал подробности.
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