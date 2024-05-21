Комбинированная атака по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях — фото

Оккупанты всю ночь и утром били по Харькову.

Оккупационная армия России всю ночь против 21 мая и утром наносила удары по Харькову. В результате атаки обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях. Число пострадавших выросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Так, в 02:09 в результате падения обломков горели два частных дома и гараж. Пострадали три человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 7 2-летняя женщина. У всех – острая реакция на стресс.

Остальные два удара пришлись на дорожное покрытие и тротуар частного сектора без пожара и пострадавших. Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.

Последствия удара РФ по Харькову в ночь на 21 мая / Фото: Олег Синєгубов

Последствия удара РФ по Харькову в ночь на 21 мая / Фото: Олег Синєгубов

Утром в 7:05 в результате вражеских ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.

Синегубов добавил, что осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.

Напомним, в Харькове утром 21 мая раздался взрыв – Терехов рассказал подробности.

Читайте также: