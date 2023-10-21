Комбинированная атака по Кривому Рогу – Вилкул рассказал о подробностях и последствиях удара

В ночь на 21 октября российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Враг нанес комбинированный удар – по городу ударили ракетами и дронами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Так, по его словам, изначально была выпущена ракета, попавшая в дачный кооператив, погиб мужчина 1963 года рождения, его жена 1967 года сейчас находится в больнице, в политравме. К утру ее состояние стабилизировано, ее жизни уже ничего не угрожает.

"После этого в двенадцать-час ночи был нанесен комбинированный удар. Это были и ракеты и "Шахеды". Были попадания по промышленному предприятию, пожар, который быстро потушили. Но главное – без потерь. Во время второго комбинированного удара люди не пострадали. Сейчас мы ликвидируем последствия", – отметил Вилкул.

Председатель Совета обороны добавил, что Кривой Рог расположен достаточно близко к линии боевого столкновения, если через реку Днепр – 55-60 км.

"Мы очень близко к врагу, и это, безусловно, накладывает дополнительную опасность. Могу сказать, что в основном они целятся в объекты инфраструктуры — логистическая, энергетическая, промышленная", — резюмировал Александр Вилкул.

Напомним, в ночь на 21 октября оккупационная армия РФ обстреляла поселок Херсонской области — повреждено здание школы (видео).

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