Комбинированная атака по Украине: где гремели взрывы и как отработала ПВО

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью российские оккупанты снова атаковали украинские города.

В Воздушных силах Украины сообщили, где и как работала ПВО.

Россияне выпустили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс – РФ) и 28 ударных БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым).

"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожено 43 воздушных целей: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 марта Россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Кривом Роге, на Хмельнитчине и Киевщине.

Известно, что во Львовскую область летело около 20 ракет и 7 "Шахедов". В Киеве ПВО сбила около 10 российских ракет.

В ходе ракетной атаки на Украину Польша подняла авиацию. Отмечается, что оперативное командование ВСУ Польши наблюдало интенсивную деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Российская ракета залетела на территорию Польши.

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