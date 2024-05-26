Комбинированная атака по Украине: какие регионы оказались под ударом и где гремели взрывы

ПВО работала в ряде регионов.

В ночь на 26 мая российские оккупанты снова атаковали Украину.

О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.

Захватчики выпустили 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА, в частности:

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской области)

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область)

31 ударный БпЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморско-Ахтарск, Ейск, мыс Чауда – Крым)

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЕБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555

31 ударный БпЛА "Shahed-131/136"

"Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях", — говорится в сообщении.

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