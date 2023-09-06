Комбинированная атака РФ по Одесчине и Киевщине: в МВД рассказали подробности удара

Россия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками.

В ночь на 6 сентября оккупационная армия РФ совершила комбинированную атаку Одесской и Киевской областей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Очередная беспокойная ночь для украинцев. Враг комбинированно атаковал Одесскую и Киевскую области", — отметил Клименко.

По его словам, в Киевской области в результате падения обломков ракет были зафиксированы пожары в Фастовском и Бучанском районах.

Ликвидация пожара в Киевской области после ракетного удара. / Фото: ГСЧС в Киевской области

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели также работали на местах обстрелов в Измаильском районе Одесской области. Есть погибший – работник одного из предприятий.

Напомним, под утро 6 сентября оккупанты атаковали Одесщину ударными беспилотниками.

А в Киевской области в результате падения сбитой российской ракеты возник пожар на территории торгового предприятия.

Оккупанты запустили по территории Украины 33 воздушных цели. Противовоздушная оборона сбила 23 вражеских объекта.

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