Комбинированная атака РФ по Одесчине и Киевщине: в МВД рассказали подробности удара

Россия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками.
В ночь на 6 сентября оккупационная армия РФ совершила комбинированную атаку Одесской и Киевской областей.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Очередная беспокойная ночь для украинцев. Враг комбинированно атаковал Одесскую и Киевскую области", — отметил Клименко.
По его словам, в Киевской области в результате падения обломков ракет были зафиксированы пожары в Фастовском и Бучанском районах.
Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
Спасатели также работали на местах обстрелов в Измаильском районе Одесской области. Есть погибший – работник одного из предприятий.
Напомним, под утро 6 сентября оккупанты атаковали Одесщину ударными беспилотниками.
А в Киевской области в результате падения сбитой российской ракеты возник пожар на территории торгового предприятия.
Оккупанты запустили по территории Украины 33 воздушных цели. Противовоздушная оборона сбила 23 вражеских объекта.
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