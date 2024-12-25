Комбинированная атака РФ по Украине: где гремели взрывы на Рождество

В ночь на 25 декабря оккупанты совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 воздушных целей:

55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр"

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69

54 ударные БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряно)

"Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье", — отметили в ведомстве.

Напомним, Украина оказалась под массированным ракетным ударом. В Киеве, Днепре, Одессе применены новые графики отключения света.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия массированно атакует энергетическую систему Украины.

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