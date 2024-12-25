Комбинированная атака РФ по Украине: где гремели взрывы на Рождество

Противник атаковал объекты украинской энергетики в ряде регионов.
В ночь на 25 декабря оккупанты совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также "Shahed".
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 воздушных целей:
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр"
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69
- 54 ударные БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряно)
"Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье", — отметили в ведомстве.
Напомним, Украина оказалась под массированным ракетным ударом. В Киеве, Днепре, Одессе применены новые графики отключения света.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия массированно атакует энергетическую систему Украины.
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