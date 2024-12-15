Комбинированная ночная атака по Украине: куда попали россияне "Шахедами" и ракетой

Сегодня ночью россияне снова атаковали украинские города – они выпустили ракету и ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 15 декабря 2024 года (с 19:00 14 декабря) противник атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Курск, Орел, Брянск, Миллерово", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в РФ.

"Из-за падения сбитых БпЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в ведомстве.

Напомним, в ряде областей в ночь на 15 декабря была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

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