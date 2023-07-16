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Комбинированную атаку на оккупированный Севастополь в разведке назвали успешной — СМИ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Комбинированную атаку на оккупированный Севастополь в разведке назвали успешной — СМИ

Впервые вражеские объекты в оккупированном Севастополе атаковали морские дроны одновременно с БпЛА / Фото: скриншот с видео

Впервые украинские военные применили одновременно морские и воздушные дроны.

Атака в воскресенье, 16 июля, на оккупированный Севастополь из моря и воздуха была удачным и успешным экспериментом украинской армии.

Об этом сообщает obozrevatel со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

В сообщении говорится, что операцию провели боевые подразделения Главного управления разведки Министерства обороны. Комбинированная атака морскими и воздушными дронами была осуществлена впервые.

Источники в украинской разведке утверждают, что эксперимент показал реалистичность осуществления таких атак, его называют успешным.

В период с 03:15 по 04:40 ГУР Минобороны фиксировало работу вражеских систем ПВО в районе акватории Севастопольской бухты. Для отражения атаки оккупанты применяли также стрелковое оружие и авиацию – два вертолета.

Информация о поражении намеченных целей уточняется.

Ранее Министерство обороны России заявило о массированной атаке на Севастополь, во время которой якобы были поражены семь воздушных и два подводных беспилотника. Мощные взрывы раздавались вблизи бухты Севастополя и Балаклавы.

Впоследствии кремлевские пропагандисты показали видео, на котором дроны атакуют захваченный город как из воздуха, так и из моря. Вражеские средства ПВО маневрировали, пытаясь отразить все атаки.

Напомним, на рассвете в воскресенье, 16 июля, во временно оккупированном Севастополе прогремело несколько мощных взрывов. Начались они около четырех часов утра.

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Дата публикации
Просмотры
2689
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