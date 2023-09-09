Комбинированные удары, но не столь массированные: в ГУР спрогнозировали, чего ожидать от России осенью

Андрей Юсов отметил, что средств ПВО и ПРО стало больше, Украина лучше готова к атакам.

Россия этой осенью продолжит атаковать территорию Украины. При этом же время ожидаются комбинированные удары.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

"Могут ли быть удары? Могут. Пытаются ли сейчас россияне накапливать ракеты? Пытаются. Будут ли комбинированные удары? Будут. Будут ли они более массированными, чем прошлой зимой? Нет, не будут", — заявил он.

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Юсов добавил, что если оценивать, будет ли этот осенне-зимний сезон более тяжелым или легким в смысле обеспечением энергетики — это, прежде всего, вопрос к энергетикам и правительству.

"Средств ПВО и ПРО стало больше, с этой точки зрения Украина лучше готова к атакам. Но понятно, что поражения за прошлую осень и зиму тоже были значительными", — заявил представитель ГУР.

Напомним, минувшей осенью и зимой российские оккупанты массово обстреливали Украину. Россия использовала ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранской разработки. Захватчики преследовали цель максимально повредить энергоинфраструктуру Украины, чтобы оставить украинцев без тепла и света. Из-за массовых повреждений по всей Украине действовали отключения света.

Ранее сообщалось, что местные власти и энергетические компании уже разработали графики отключения света в регионах Украины, их могут применять уже с 1 октября. Отключение электроэнергии может начаться с новыми атаками россиян.

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