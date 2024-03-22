Комбинированный удар по Днепропетровщине ракетами и дронами: что известно о последствиях — фото

Оккупанты ударили по Днепру и области.

В Днепре и области с утра 22 марта раздавались взрывы. Оккупационная армия России совершила массированную атаку.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате ракетного удара повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах города. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. В Днепре введены графики отключений.

Последствия массированного удара по Днепру 22 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия массированного удара по Днепру 22 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия массированного удара по Днепру 22 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, россияне совершили комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по городу. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

В городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы.

Он также напомнил, что в Кривом Роге работают 213 Пунктов незламности.

"Все службы города, больницы, социальные учреждения работают. Троллейбусы, скоростной и автобусы работают", — добавил он.

Напомним, в результате ракетной атаки на Запорожье есть раненые, автопереезд плотиной Днепровской ГЭС ограничен.

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