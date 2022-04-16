Комендантский не отменяется, но храм посетить можно: как в Ровенской области будут праздновать Пасху

Комендантский не отменяется, но храм посетить можно: как в Ровенской области будут праздновать Пасху

В регионе комендантский час действует с 22:00 до 06:00.

В Ровенской области в Пасхальную ночь состоятся богослужения в храмах.

Решение принял Совет обороны области, сообщил руководитель ОГА Виталий Коваль.

По его словам, комендантский час в Ровенской области не отменяется. Он действует с 22:00 до 06:00.

В ночь на воскресенье, 24 апреля, разрешена работа культовых сооружений, передвижение в места проведения богослужений и пребывание вблизи церквей граждан в пределах населенных пунктов области. Кроме того, будет курсировать общественный транспорт во время богослужения: "от" и "до" храмов.

"Остается возникновение угроз ракетных ударов и других опасных ситуаций в условиях военного положения. Поэтому предварительно обсудили с духовенством области важность обеспечения пребывания в культовых постройках минимального количества прихожан", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ОГА призывают жителей Ровенской области максимально остаться дома. Ведь освящение пасхальных корзин будет проводиться ежечасно, а богослужения будут транслироваться онлайн.

Как сообщалось, на период Пасхальных праздников в Ивано-Франковской области изменят продолжительность комендантского часа. В ночь на 23 апреля он продлится с 23:00 до 6:00. В ночь на 24 апреля — с 23:00 до 5:00.

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