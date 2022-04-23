Комендантский час на Пасху: как он будет действовать в Черниговской области

Комендантский час на Пасху: как он будет действовать в Черниговской области

Людей просят прийти в церковь после завершения комендантского часа во избежание рисков.

В Черниговской области на Пасху изменили срок комендантского часа. Теперь он продлится с 23 апреля с 23:00 до 24 апреля 5:00.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Мы не отменили комендантский час, ведь проанализировали все риски и возможные провокации со стороны россиян. Но максимально сократили, чтобы все верующие смогли отпраздновать величайший православный праздник. У меня большая просьба, прийти на службу после завершения комендантского часа. Это важно", — отметил Вячеслав Чаус.

Напомним, Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия. Еще в Вербное воскресенье российские оккупанты обстреляли православный храм в Северодонецке в Луганской области. По данным Госслужбы по этнополитике и свободе совести, с начала войны от атак российских войск уже пострадали около 6 десятков культовых сооружений в восьми областях.

И сегодня СБУ предостерегает: подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху.

Российские медиа уже заранее переводят ответственность за них – на представителей так называемых "националистических объединений". Поэтому верующим настоятельно советуют воздержаться от массовых скоплений в храмах. А главам церквей – по возможности уменьшить количество присутствующих на праздничных богослужениях.

Пасха в условиях войны: ГСЧС призывает христиан быть бдительными и осторожными

В ряде областей Украины местные власти отменили комендантский час во время Пасхальной ночи. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Местные власти в этих областях сообщают об усиленном дежурстве правоохранителей в пасхальные праздники, а также призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности в случае воздушной тревоги.

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