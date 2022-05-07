Комендантский час в Черниговской области: будет ли усиление 9 мая

Вводить круглосуточный комендантский час в Черниговской области 8 и 9 мая пока не планируют.

Власти предупреждают о провокациях и просят избегать скоплений.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, пишет "Суспільне".

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По его словам, необходимости для продления комендантского часа нет, также не будет массовых мемориальных мероприятий.

"Это очень важно, чтобы мы не проводили никаких массовых мероприятий. Мы помним, сколько миллионов украинцев погибло во Второй мировой войне, для того, чтобы победить фашизм. Но мы еще должны помнить, что сейчас есть рашизм – и украинцы гибнут сегодня, для того чтобы победить этот рашизм. Прошу всех избегать скоплений. Враг может прибегать к провокациям и обстрелам", — сказал он.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах Украины решили прибегнуть к некоторым ограничениям с 8 по 10 мая из-за возможных провокаций России.

Как сообщалось, до 9 мая РФ может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отмечает, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет украинскую сторону быть более внимательной по всем направлениям, где есть не только боевые действия, но и относительное затишье.

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