Комендантский час в Украине: важная информация, которую вы могли пропустить

Комендантский час в Украине: важная информация, которую вы могли пропустить

Что необходимо знать о комендантском часе, чтобы не подвергаться рискам. Что такое комендантский час, какие нормы действуют и как вести себя — обновленная информация на ТСН.ua.

Что такое комендантский час?

Во время коменданского часа запрещено нахождение граждан без спецпропусков в общественных местах. Усиливается контроль и ответственность. Могут употребляться усиленные способы противодействия преступности.

В первую очередь необходимо разобраться, для чего был введен комендантский час. Государство вводит ограничения, чтобы более эффективно противостоять врагу и обеспечить безопасность своих граждан.

Основные положения комендантского часа

запрет на передвижение граждан в определенное время — требуется для: борьбы с враждебными ДРГ (диверсионно-разведывательная группа); уменьшение нагрузки на дорожную инфраструктуру, способствующую налаживанию поставок в сложных условиях; борьба с мародерами; уменьшение потенциальных жертв от вражеской деятельности (например, артобстрел, ракетный обстрел или авиационный удар); лучшего светомаскирования; других задач, стоящих перед локальной государственной администрацией.

усиленный контроль органами госвласти, военными (в том числе на блокпостах) – нужен, чтобы помешать передвижению вражеских ДРГ, снизить количество мародеров и уменьшить общее количество преступлений.

если вы вынужденно и по объективной причине оказались на улице во время действия комендантского часа (автомобиль стоял в пробке, не работал общественный транспорт и т.д.) обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и полностью выполнять требования представителей власти.

в случае, если у вас нет документов (например, остались в уничтоженном доме), вы будете вынуждены пройти процедуру идентификации, для которой возможна даже поездка в управление полиции и т.д.

независимо от ситуации, следует выполнять все законные требования госработников.

Важно помнить : комендантский час был введен для общественной безопасности. Ее цель не ущемлять права населения, а более эффективно использовать государственные ресурсы.

Кто имеет право передвигаться по городу во время действия комендантского часа

Для того чтобы передвигаться по городу во время действия комендантского часа необходимо иметь специальный пропуск, который кажется военным комендантом. В первую очередь, это работники правоохранительных органов, критической инфраструктуры, военных администраций. Также на улицах города могут осуществлять свою деятельность журналисты (при наличии пропуска). Работа торговых точек во время комендантского часа запрещена.

Что делать, если вы оказались за пределами своего места жительства во время комендантского часа

Не паникуйте, передвигайтесь по хорошо освещенным местам. Держите руки таким образом, чтобы патруль не видел опасности. Не пытайтесь удирать, четко выполняйте все требования патруля.

Что делать, если вы въезжаете в населенный пункт после начала комендантского часа

Если автотранспорт частный и водитель развезет всех пассажиров по домам – единственное требование не превышать скорость и быть готовым остановиться по первому требованию полиции, патруля или госработников. Если возможности развезти людей нет – нужно сообщить об этом на блокпосте, после чего волонтеры со спецпропусками помогут добраться до нужного места.

Несмотря на тяжелое время, патрули и терробороны остаются вежливыми и всегда пытаются понять вашу ситуацию.

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