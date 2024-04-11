Комик из "Лиги Смеха" Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте

36-летний комик и бывший участник "Лиги смеха" Виктор Розовый, с самого начала полномасштабного вторжения вставший на защиту Родины и воюющий в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, получил тяжелое осколочное ранение головы.

Об этом сообщила его супруга Ольга в Instagram.

По ее словам, Виктор получил сложное осколочное ранение головы. Это произошло 21 марта во время выполнения боевого задания.

Фото из больницы, которое опубликовала супруга Виктора Розового

Это очень сложная травма, и сложно представить, чего только стоила эвакуация. Эти 2 недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Пока стоял вопрос о его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину. Виктор очень волевой, поэтому делает невероятные успехи. Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. Мы не сомневаемся, что он полностью восстановится", — пишет жена комика.

В настоящее время бойца планируют отправить в реабилитационный центр за границей, где есть специализированные специалисты по восстановлению после таких видов травм.

"Ни я, ни мама Вити, ни друзья не будем давать никаких интервью или комментариев. После восстановления Витя сам решит, рассказывать ли свою историю", – подытожила жена военного.

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