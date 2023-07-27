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Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Комитет Совета поддержал продление военного положения и мобилизации / Фото: Associated Press

Соответствующее решение было поддержано 17 членами комитета.

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал продление действия военного положения и общей мобилизации с 18 августа еще на 90 суток.

Об этом сообщил глава комитета Александр Завитневич.

"Единогласно поддержали комитетом продление действия военного положения и проведение общей мобилизации. Срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине продлевается с 05 часов 30 минут 18 августа сроком на 90 суток", — написал Завитневич в Facebook.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, за оба решения были 17 членов комитета.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Если срок будет продлен, то это уже будет восьмой раз, когда в Украине продлевают военное положение и общую мобилизацию, которые были введены с 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.

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