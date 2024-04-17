Комитет разведки США после секретного брифинга призвал одобрить помощь Украине до конца недели

Комитет разведки США призвал немедленно одобрить помощь Украине.
Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс принять помощь до конца этой недели. Соответствующее заявление обнародовали глава Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.
Об этом пишет "Голос Америки".
"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости оказания Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая", — заявили конгрессмены от обеих партий.
Отдельное заявление с призывом о принятии законопроекта, включающего помощь Украине, обнародовали и лидеры ряда комитетов Палаты представителей, члены Республиканской партии. Они также поддержали план спикера Палаты представителей Майка Джонсона разделить законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине, на 4 отдельных законопроекта.
"Спикер Джонсон разработал план, который усилит интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе. У нас нет времени, когда дело касается нашей национальной безопасности. Нам нужно принять этот пакет помощи на этой неделе", — говорится в заявлении.
Его подписали конгрессмены-республиканцы: председатель Комитета по разведке Майк Тернер, председатель Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс, председатель Комитета по иностранным делам Майкл Маккол, председатель Комитета по ассигнованиям Том Коул и председатель подкомитета по вопросам обороны в Комитете.
Напомним, в США набирает популярность предложение об отставке спикера Джонсона.
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