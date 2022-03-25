Компании, быстро ушедшие с российского рынка, в ОП отметят наградами

По словам Ермака, те, кто еще сомневается должны сделать правильный выбор.

Офис президента Украины отметит корпорации, поддержавшие Украину и ушедшие с российского рынка, специальной наградой.

"Наша цель – никакой копейки в бюджет страны-агрессора. Уже многие компании поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен, что те, кто еще сомневается, должны сделать правильный выбор", — сказал глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге в пятницу, 25 марта.

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По его словам, "те корпорации, которые довольно быстро полностью ушли из России, мы будем в Офисе президента отмечать специальной наградой "Отличие Мира".

"С огромной благодарностью от украинского народа в этот переломный момент нашей истории. Они заслуживают уважения украинцев и людей всего мира", — сказал Ермак, добавив: "Ведь равнодушие и молчание – это соучастие".

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