Компания Baykar хочет построить в Украине новый беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma

Компания Baykar Machine планирует построить новый беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma. Тем временем на территории Украины уже началось строительство завода.

Об этом во время интервью фонду "Вернись живым" сообщил генеральный директор компании Халук Байрактор.

"У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной. Baykar начала там строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас", – подчеркнул Халук Байрактор.

Он также добавил, что хочет, чтобы в Украине на заводе производили Bayraktar ТВ2, Bayraktar Akinci, а также новый Bayraktar Kizilelma – беспилотный истребитель.

Напомним, что завод по производству ударных беспилотников "Байрактар" может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

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