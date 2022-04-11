Компания-гигант по производству сантехники Cersanit прекращает работу в России

Cersanit ограничила инвестиции для трех российских фабрик по производству сантехники, где работает 1500 человек.

Компания Cersanit, принадлежащая польскому миллиардеру Михалу Соловову, намерена продать свой бизнес в России.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на полученный пресс-релиз компании.

Cersanit ограничила инвестиции для трех российских фабрик по производству сантехники, где работает 1500 человек. Общая стоимость этих инвестиций составила 83 млн. евро. Ведутся переговоры с инвесторами из Китая, Соединенных Арабских Эмиратов и Турции, чтобы продать российские активы компании.

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"Война и бессмысленная гибель украинских граждан – это немыслимая драма, и невозможно найти рациональное объяснение этой ситуации. Cersanit поддерживает Украину с первого дня этой трагедии", – сказал президент Cersanit Мариуш Соснеж.

Он добавил, что "при этих обстоятельствах продажа активов в России (где Cersanit присутствует с 1998 года) является единственным, категорическим и окончательным шагом, который можно сделать, чтобы не быть ошибочно обвиненным в какой-либо причастности к конфликту или в малейшей мере опосредованной поддержке ( России в войне с Украиной. – Ред.).

Компания объявила о выходе с российского рынка с опозданием, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников в России.

Напомним, более семи тысяч санкций уже наложены на Россию. Цивилизованные страны, кажется, начали собственное соревнование, кто из них больше всего навредит неадекватной России. Эксперты оценили, наступит ли от санкций конец экономике России.

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