Компания-оператор "Северного потока-2" опровергает информацию о начале процедуры банкротства

Nord Stream 2 AG отрицает начало процедуры банкротства.

Nord Stream 2 AG – швейцарская компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" отрицает информацию о начале процедуры банкротства.

Накануне это заявление подтвердил министр экономики швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут, где базируется компания.

"Мы не можем подтвердить сообщение СМИ о банкротстве Nord Stream 2. Компания лишь проинформировала местные власти о том, что ей пришлось расторгнуть контракты с сотрудниками в связи с недавними геополитическими событиями, которые привели к введению санкций США в отношении компании", — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

В компании также заявили о закрытии своего сайта из-за серьезных и непрерывных внешних атак.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая российской государственной компании "Газпром", в прошлом году завершила строительство газопровода стоимостью $11 млн, который должен был увеличить объемы поставок газа из России в Германию.

Газопровод не начинал работу, поскольку регулятор Германии приостановил процесс его сертификации из-за вторжения России в Украину.