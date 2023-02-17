"Компания превратилась в оружие российской агрессии", — Кулеба прокомментировал скандал с "Ашаном"

"Ашан" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставлял товары для российских военных
После того, как мир призвал бойкотировать компанию Auchan за то, что она отказалась выходить из России и "не прекратила финансировать военные преступления", это обернулось оружием против Украины.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что "борьба" с "Ашаном" длится уже год, поскольку компания "не перестала финансировать военные преступления". .
"Однако реальность оказывается гораздо хуже: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии", – заявил Кулеба.
Последний год, я был охлажден миром к бойцу Аухан для повода к извращению из России и растущей борьбе противника. However, reality seems to be far worse: Auchan был evolved в full-fledged weapon of Russian aggression. Я испытываю discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023
В то же время глава украинского МИД пообещал отдельно обсудить проблему компании "Auchan" со своим французским коллегой.
Напомним, после расследования The Insider совместно с Le Monde и Bellingcat стало известно, что российский "Ашан" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставлял товары для российских военных на временно оккупированных территориях нашей страны.
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