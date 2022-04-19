Компания Stellantis, владеющая Citroën, Opel и Peugeot, прекращает производство автомобилей в России

Автоконцерн Stellantis остановил свой единственный российский завод "ПСМА Рус" в Калуге.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Учитывая быстрый ежедневный рост перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановила свои производственные операции в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих работников. Stellantis осуждает насилие и поддерживает все действия, способные возобновить мир", — заявили в компании.

Стоит отметить, что в марте автоконцерн Stellantis, в который входят бренды Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall и другие, приостановил экспорт автомобилей из РФ и поставки машин на местный рынок из-за границы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они коснулись и банковской системы. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ прекратили продавать наличную валюту.

Читайте также: