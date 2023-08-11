Компенсация за разрушенное жилье: в Раде рассказали, смогут ли ее получить коллаборанты

В Украине действуют определенные ограничения для людей, предавших наше государство, или коллаборантов.

В Украине начал действовать второй этап реализации государственной программы "есть Восстановление ", поэтому владельцы уничтоженного жилья могут подать в приложении "Действие" заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. В то же время, те люди, которые помогали оккупантам и в результате российской агрессии потеряли жилье, не смогут получить от государства компенсацию на приобретение или строительство нового.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, для получения компенсации за уничтоженное жилье украинцам нужно подать информационное сообщение через "Действие" и сформировать из него заявление на получение компенсации.

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"К этому заявлению необходимо подать верифицированную карточку налогоплательщика и справку о несудимости. Это заявление будет поступать в комиссию, которая будет работать с 1 августа по всей территории Украины по программе уничтоженного имущества", — проинформировала Шуляк.

Она отметила, что законодателям было чрезвычайно важно на уровне закона зафиксировать положение о невозможности коллаборантов и предателей Украины воспользоваться государственной программой.

"В Украине действуют определенные ограничения для людей, предавших наше государство, или коллаборантов. Для нас было принципиально прописать в законе, чтобы люди, работающие вопреки интересам государства, не могли воспользоваться государственными средствами на получение компенсации за уничтоженное жилье. Это было для нас принципиальным вопросом установления справедливости", – резюмировала Шуляк.

Напомним, в Украине от 1 августа стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ.

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