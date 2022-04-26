Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: кто получит средства, если собственник погиб

Кто может получить компенсацию за разрушенное жилье во время войны, если его владелец погиб — читайте в материале ТСН.ua.
В Украине все еще продолжается работа над механизмом компенсации за разрушенное жилье во время войны. Уже сейчас можно документировать потери и сообщать о них. Однако многих украинцев интересует вопрос: что делать, если владелец поврежденного или разрушенного дома погиб? Согласно Законопроекту №7198 от 24.03.2022 года получить средства могут наследники.
В случае, когда собственник разрушенного жилья, который погиб, составил завещание, право на наследование имеют все указанные в документе лица. Если же завещания нет, право наследования происходит в соответствии с законом. То есть наследники могут поочередно получать право наследства (при отсутствии наследников первой очереди, непринятии ими наследства или отстранении их от права наследования такое право переходит в следующую очередь наследников).
Как именно создается очередь на право наследования в соответствии с законом:
- сначала право наследования получают дети владельца погибшего жилья (в том числе и те, которые были зачаты при его жизни, но рождении уже после смерти), муж/жена и родители;
- далее очередь переходит к родным братьям/сестрам, а также к бабушке/дедушке со стороны отца или матери;
- третья очередь – это дядя/тетя;
- четвертая очередь — лица, проживавшие вместе с собственником жилья, погибшим, как одна семья не менее пяти лет до его смерти;
- в последнюю очередь право наследства получают все остальные родственники.
Что делать в случае, если отсутствуют документы на право собственности
Даже если вы потеряли документы на право собственности, подавать заявку на компенсацию за разрушенное жилье во время войны нужно. На первом этапе вам нужна только информация о повреждениях.
- Если документы на право собственности есть, но они остались в другом месте, их можно добавить позже.
- Если документы отсутствуют (например, потерялись или сгорели), будет создана Комиссия, которая позже этим вопросом займется (это предусмотрено Законопроектом о восстановлении жилья, поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами).
Следует отметить, что все документы на право собственности также содержатся в соответствующих государственных реестрах.