Компенсация за разрушенное жилье во время войны: кто может получить деньги, если владелец погиб? / Pexels

Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: кто получит средства, если собственник погиб

Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: кто получит средства, если собственник погиб

Кто может получить компенсацию за разрушенное жилье во время войны, если его владелец погиб — читайте в материале ТСН.ua.

В Украине все еще продолжается работа над механизмом компенсации за разрушенное жилье во время войны. Уже сейчас можно документировать потери и сообщать о них. Однако многих украинцев интересует вопрос: что делать, если владелец поврежденного или разрушенного дома погиб? Согласно Законопроекту №7198 от 24.03.2022 года получить средства могут наследники.

В случае, когда собственник разрушенного жилья, который погиб, составил завещание, право на наследование имеют все указанные в документе лица. Если же завещания нет, право наследования происходит в соответствии с законом. То есть наследники могут поочередно получать право наследства (при отсутствии наследников первой очереди, непринятии ими наследства или отстранении их от права наследования такое право переходит в следующую очередь наследников).

Как именно создается очередь на право наследования в соответствии с законом:

сначала право наследования получают дети владельца погибшего жилья (в том числе и те, которые были зачаты при его жизни, но рождении уже после смерти), муж/жена и родители;

далее очередь переходит к родным братьям/сестрам, а также к бабушке/дедушке со стороны отца или матери;

третья очередь – это дядя/тетя;

четвертая очередь — лица, проживавшие вместе с собственником жилья, погибшим, как одна семья не менее пяти лет до его смерти;

в последнюю очередь право наследства получают все остальные родственники.

Что делать в случае, если отсутствуют документы на право собственности

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Даже если вы потеряли документы на право собственности, подавать заявку на компенсацию за разрушенное жилье во время войны нужно. На первом этапе вам нужна только информация о повреждениях.

Если документы на право собственности есть, но они остались в другом месте, их можно добавить позже. Если документы отсутствуют (например, потерялись или сгорели), будет создана Комиссия, которая позже этим вопросом займется (это предусмотрено Законопроектом о восстановлении жилья, поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами).

Следует отметить, что все документы на право собственности также содержатся в соответствующих государственных реестрах.