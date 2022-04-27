Компенсация за разрушенное жилье: какую максимальную сумму могут получить украинцы

Читайте на сайте ТСН.ua, какую максимальную сумму смогут получить украинцы в качестве компенсации за разрушенное жилье.

Как сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, компенсация за разрушенное жилье не будет превышать сумму стоимости 150 кв. метров в один объект. А цену за 1 кв. метр будут рассчитывать согласно методике, которую разработают в Кабинете министров. Также возмещение владельцам поврежденного жилья не сможет превышать сумму компенсации, которую получат украинцы, квартира или дом которых полностью разрушены.

Елена Шуляк также подчеркнула, что размер компенсации за разрушенный объект строительства или составной части такого объекта, ставшей отдельным объектом недвижимого имущества после принятия в эксплуатацию (например, квартира), будет определяться пропорционально тому проценту средств, которые владелец потратил на приобретение этого объекта.

Владельцы разрушенного жилья также смогут самостоятельно выбирать, где именно они хотят получить новое жилье. Однако размер населенного пункта (особенно по количеству населения), где гражданин Украины захочет приобрести новое жилье, должен быть пропорционален городу, селу или поселку, где человек проживал раньше.

Объясняется это тем, что стоимость объектов недвижимости в мегаполисе и небольшом населенном пункте сильно отличается. Однако если владелец разрушенного жилья захочет проживать в большом городе, ему предложат возможность получить новое жилье с доплатой.

Компенсация за разрушенное жилье во время войны предоставляется Фондом восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, а также международными и другими источниками, разрешенными законодательством.

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