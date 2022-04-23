Компенсация за разрушенное жилье во время войны: правительство Германии выделит украинцам денежную помощь / Pexels

Компенсация за разрушенное жилье во время войны: какую сумму получат украинцы

Компенсация за разрушенное жилье во время войны: какую сумму получат украинцы

Германия выделит средства для восстановления зданий, поврежденных во время войны российскими военными. Читайте в материале ТСН.ua, какой компенсации за разрушенное жилье могут ждать украинцы.

Как сообщают Reuters источники немецкой газеты Augsburger Allgemeine в Министерстве экономического сотрудничества и развития Германии решили направить Украине денежную помощь для компенсации за разрушенное жилье во время войны. Средства пойдут на восстановление послевоенной энергетической системы страны, закупку медицинского оборудования и ремонт зданий, поврежденных российскими войсками. Сумма пособия составит около 37 миллионов евро (1,1 млрд грн).

По словам источника, эта сумма будет распределена следующим образом:

реконструкция энергосистемы Украины – почти 22,5 миллиона евро;

закупка необходимого медицинского оборудования и компенсация за разрушенное жилье в 2022 году – около 14,4 миллиона евро.

По словам министра развития Германии Свени Шульце, Министерство уже распределило эти средства через программу экстренной помощи.

Сколько нужно на восстановление Украины после войны?

По оценкам Всемирного банка инфраструктуре и домам Украины был нанесен физический ущерб на сумму 600 миллиардов долларов. По информации премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, украинское правительство и мировые эксперты начали разрабатывать для этого план.

По его словам, чтобы Украине выстоять в экономическом плане, ей нужна ежегодная финансовая помощь от партнеров в размере 4-5 миллиардов долларов следующие полгода.