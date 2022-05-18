Компенсация за серию провалов: Зеленский объяснил увеличение количества ракетных ударов РФ

Россияне совершают массовые обстрелы украинских территорий как месть из-за провалов на востоке и юге Украины.

Не преуспевая на фронте, РФ пытается показать своим гражданам успех за счет ракет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 17 мая.

"83-й день нашей обороны начался с довольно серьезной комбинации российских ударов по Украине. Ракетный обстрел Львовской, Сумской, Черниговской областей, авиаудары в Луганской области, специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины. Все это не просто создание напряжения вокруг нашего государства или испытание наших сил. Это своего рода компенсация за серию провалов на востоке и юге нашего государства", — сказал он.

По словам президента, российская армия не может продемонстрировать успех общевоенными действиями в тех направлениях, где пытается наступать.

"Поэтому РФ пытается показать успех за счет своих ракет и другой активности. Но также безрезультативно. Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют. Тем более что наша противовоздушная оборона и противодиверсионные меры становятся крепче", — отметил Зеленский.

"Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины" – обращение Зеленского за 17 мая

Напомним, что в течение ночи и утра 17 мая россияне нанесли ряд мощных ракетных ударов по Украине.

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