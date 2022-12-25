Компенсировали смерть сына дровами: в РФ семья мобилизованного получила "щедрую" помощь (фото)

В Республике Тыва семья мобилизованного солдата Саяна Монгуша, погибшего на войне в Украине, в качестве компенсации получила дрова.

Новость о "помощи" семьи опубликовал в соцсети местный минлесхоз.

"Напоминаем, министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва по сей день оказывается поддержка семей мобилизованных земляков", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что министр обороны России Сергей Шойгу родом из Республики Тыва, он родился в городе Чадан.

Мобилизированные на войне против Украины

21 сентября президент Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. 31 октября в РФ заявили о ее завершении. Сразу после начала призыва на российских региональных пропагандистских сайтах начали публиковать некрологи с информацией о ликвидированных оккупантах.

О гибели первого мобилизованного российские пропагандисты сообщили 28 октября. 33-летний Сергей Горбунов всего три дня пробыл в Украине. После отправки захватчик погиб 24 октября. Он был идейным и стремился убивать украинцев якобы "ради своей жены, матери, отца и ребенка".

В России в лагере для призывников загадочно умер 35-летний мобилизованный Александр Колтун, добровольно захотевший пойти на войну, чтобы убивать украинцев. Теперь его матери не выдают тела и не сообщают о причинах смерти.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Никиту Котенева из Кировской области РФ, который заявлял, что "готов биться за пельмени" и добровольно пошел на войну.

Один из "вагнеровцев", попавший на российско-украинский фронт, рассказал о реальных потерях России и об обмане Евгения Пригожина.

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