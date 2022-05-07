"Комплекс ненависти нуждается в компенсации": Подоляк ожидает 9 мая от РФ "поведение классического россиянина"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не ожидает 9 мая от России какого-то нетрадиционного поведения, а значит, оккупанты могут дальше запускать свои ракеты по мирным украинским городам.

Подоляк также прокомментировал призыв мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива к выезду 8-9 мая за город из-за российской угрозы. Так, советник главы ОП сказал, что местные власти могут такие решения принимать самостоятельно в зависимости от информации, которой они владеют.

Об этом Подоляк рассказал в эфире "Радио НВ" 7 мая.

"Россия панически хочет какое-то нам зло сделать именно 8 или 9 мая. И потому какие-то провокации, вероятно, будут. К сожалению, мы должны понимать, что Российская Федерация ведет себя сегодня неадекватно", – сказал советник руководителя ОП.

Он отметил, что РФ, вероятно, будет пытаться не с точки зрения разрушений инфраструктуры нанести Украине вред, а больше – с психологической точки зрения.

"Если для них такое святое это 9 мая, то, безусловно, какую-то провокацию они могут создать, потому что военных успехов нет. Все заявления, которые касались того, что "мы Украину поставим на колени", не соответствуют действительности и не будут соответствовать действительности. В России постепенно понимают, что Украина – это, мягко говоря, мощная страна, с которой воевать – получить большие проблемы для себя. И они их уже получили", – рассказал Подоляк.

По его мнению, неповиновение Украины Россия будет пытаться компенсировать ракетными ударами, но ничего нетрадиционного Подоляк не ожидает.

"Этот комплекс ненависти к нам из-за того, что мы не стали на колени за три дня, он нуждается в какой-то компенсации. Может быть какая компенсация? Они же воевать не умеют. (…) Так они возьмут ракеты и будут опять-таки стрелять по нашим городам. Но это делают каждый день. Я не ожидаю что-то такое нетрадиционное, что может создать определенные панические настроения. Я ожидаю от россиян поведение классического россиянина. Это – ударить ножом в спину, то есть это в этом случае – бросить еще одну лишнюю ракету на какой-то мирный наш город", – рассказал советник руководителя президентского офиса.

В то же время он призвал в предстоящие дни осторожничать, слушать сообщения о воздушной тревоге и выполнять элементарные требования безопасности.

Напомним, накануне премьер Денис Шмигаль заявил, что 9 мая Россия планирует объявить Украину полноценную войну.

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