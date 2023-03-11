Комплекс Patriot будет сбивать российскую авиацию на больших расстояниях и отгонит ее от наших границ — Игнат

Благодаря американскому ЗРК Patriot украинские защитники смогут сбивать не только вражеские ракеты, но и авиацию.

Комплекс Patriot может сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию на расстоянии до 150 км.

Об этом 11 марта рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, пока у Украины нет дальнобойных зенитных систем. На нашем вооружении есть комплекс "Бук-М1", который имеет дальность действия до 40 километров, С-300 дальностью 70 километров. Комплекс Patriot достает цели на расстоянии 150 километров. Такой радиус действия имеет и SAMP/T, который Украина скоро получит от партнеров.

"Это поможет, прежде всего, сбивать не только баллистические ракеты, но и противостоять российской авиации на больших расстояниях", — отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что РФ использует авиацию в прифронтовых зонах на севере и юге Украины. С нее наносят удары ракетами и баражующими управляемыми авиационными бомбами. Авиация подлетает на дистанцию 30-40, 50-60 километров к границам Украины и сбрасывает такие бомбы. Наличие комплексов Patriot или SAMP/T сможет отогнать вражеские самолеты от границ Украины.

Игнат добавил, что речь идет об уничтожении самолетов на временно оккупированных территориях Украины. Эти комплексы планируют разместить так, чтобы они прикрывали критическую инфраструктуру Украины и позиции ВСУ.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что Украина получила первую систему противоракетной обороны Patriot, обещанную США и Германией. Впрочем, пока ПРО вроде бы не ввели в эксплуатацию.

Однако впоследствии спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг такую информацию. По его словам, украинцы узнают о получении Patriot, когда Воздушные силы известят первый сбитый системой ПРО самолет.

Читайте также: