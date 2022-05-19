Комплексное перевооружение ВСУ может занять месяцы или даже годы – Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после военного поражения российской армии Украина будет нуждаться в комплексном перевооружении ВСУ.

Перевооружение даже сухопутных войск не будет иметь достаточного эффекта.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 19 мая.

"Если решат задачу, которая была провозглашена на уровне главы Пентагона Ллойда Остина и Госсекретаря США Энтони Блинкена, а именно военного поражения российской армии на территории Украины и приведения России в состояние, когда она уже не может угрожать силой соседям, то перевооружение даже сухопутных войск не даст такого эффекта.Нам нужно комплексное перевооружение ВСУ.Оно может занять месяцы и даже годы, но иначе задачу не удастся решить, а я не слышал, чтобы американцы когда-то объявили, а потом через месяц изменили.Они так не делают. .Во-вторых, я не слышал, что они в принципе что-то собираются менять. Поэтому не исключена такая перспектива в дальнейшем", — отметил он.

Напомним, что президент США Джо Байден приветствует одобрение Сенатом выделить Украине 40 млрд долларов. помощи и объявил о дополнительном пакете военной помощи.