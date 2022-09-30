Компромисс с Россией невозможен: президент Польши осудил попытку аннексии территорий Украины

Дуда подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину в войне против российских оккупантов и подчеркнул, что попытка аннексии украинских территорий — это свидетельство того, что компромисс с Россией невозможен.

Об этом президент Польши написал в Twitter.

Анджей Дуда отметил, что Польша осуждает попытки аннексии украинских территорий и никогда этого не признает.

"Польша осуждает попытки России аннексировать украинскую территорию и никогда их не признает. Мы будем и дальше поддерживать защитников Украины и ее народ, пока агрессор не будет изгнан. Сегодняшнее отчаянное и жалкое действие Кремля – это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией" – подчеркнул Дуда.

Polska potępia rosyjski próby aneksji теритоrium Ukrainy и nigdy ich nie uzná. Będziemy dalej wspierać Obrońców Ukrainy и jej naród, aż до wyparcia agresora. Dzisiejsza desperacka и żałosna akcja Kremla to klęska ty, którzy naiwnie wierzyli w компромис из Rosją. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 30, 2022

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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