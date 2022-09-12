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Компьютеры вывезли, а автобус с трупами оккупантов бросили: россияне массово грабят жителей Харьковщины

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Компьютеры вывезли, а автобус с трупами оккупантов бросили: россияне массово грабят жителей Харьковщины

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Российские оккупанты во время отступления разворовывают имущество жителей Харьковщины.

Захватчики воруют телефоны, компьютеры, автобусы и разграбляют школы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россияне пытаются бежать от ВСУ в глубь оккупированных регионов Украины и в Белгородскую область РФ. Во время отступления захватчики занимаются массовым мародерством. Они воруют у местных жителей мобильные телефоны, компьютеры и технику школ.

В одном из сел Харьковщины россияне украли автобус, однако бросили его в 6 км. Во время осмотра там было обнаружено 36 тел захватчиков.

"Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация — об успешном наступлении рашистов", — сообщает ГУР.

Напомним, Зеленский советует Трампу посмотреть на войну в Украине без "розовых очков".

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