Зеленский общался с европейскими лидерами.
Первым ком позвонил Владимир Зеленский 24 февраля был президент США Джо Байден.
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
"Первые разговоры 24 февраля (хронологически) — с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таипом Эрдоганом, Магдаленой Андерссон, Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном", - написал Никифоров.
Война России против Украины
24 февраля российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины". Целью России была оккупация Украины и установление в Киеве марионеточной власти. По данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, гауляйтером Украины должен был стать государственный изменник Янукович.
ВСУ с февраля провели успешные контрнаступления в северных регионах, Харьковском и Херсонском направлениях.
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