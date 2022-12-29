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Кому 24 февраля Зеленский позвонил первым – ответ Офиса президента

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2347
Время на прочтение
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Кому 24 февраля Зеленский позвонил первым – ответ Офиса президента

Фото: Getty Images

Зеленский общался с европейскими лидерами.

Первым ком позвонил Владимир Зеленский 24 февраля был президент США Джо Байден.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Первые разговоры 24 февраля (хронологически) — с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таипом Эрдоганом, Магдаленой Андерссон, Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном", - написал Никифоров. 

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины". Целью России была оккупация Украины и установление в Киеве марионеточной власти. По данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, гауляйтером Украины должен был стать государственный изменник Янукович.

ВСУ с февраля провели успешные контрнаступления в северных регионах, Харьковском и Херсонском направлениях.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2347
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