Кому на самом деле нужно прекращение огня: Берлинская объяснила

Временное прекращение огня нужно и Украине, и России. Правда, президент страны-агрессора Владимир Путин этого не признает, ведь придерживается определенной стратегии.

Такое мнение ветеран войны, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская выразила в эфире "Вечер.LIVE".

Берлинская объяснила, что прекращение огня позволило бы Украине и России перегруппироваться и подтянуть резервы.

"Прекращение огня нужно на самом деле обеим сторонам – это факт. И та, и другая сторона, если смотреть так чисто отстраненно, использует это время для того, чтобы перегруппироваться, выдохнуть. Это как в боксе между раундами – сори за такое циничное сравнение – но это тоже то, о чем мы с побратимами говорили. Россиянам не менее нужна передышка, чем нам, на многих участках. Просто у них ну катастрофические потери. И это делает "математику" в нашу пользу. У нас тоже есть потери, это тоже надо признавать. Но при этом россияне свой личный состав не берегут", – рассказала ветеран.

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Она также объяснила, почему российский диктатор делает вид, что его стране передышка на фронте не нужна.

"На самом деле Путин сейчас изображает вид, что ему передышка не нужна, но на самом деле им тоже нужна. Это тоже часть стратегии – делать вид, даже если у тебя плохая позиция, как будто ты в силах продолжать запугивать противника. Путин продолжает эту историю. Однозначно, перемирие на какой-то период дало бы обеим сторонам возможность перегруппироваться, подтянуть ресурс, резервы", – акцентировала Берлинская.

Напомним, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что уже "есть контуры мирного соглашения" по войне в Украине. Американский лидер надеется на заключение соглашения "в пределах разумного". А 24 марта состоялись переговоры американо-российской и американо-украинской делегаций по прекращению огня, их официальные результаты еще не объявлялись.