РФ концентрирует силы на Запорожском направлении: свидетельствует ли это о подготовке к наступлению

Российским силам не удастся продвинуться вперед на юге, уверены в ОК "Юг".

Украинские силы продолжают вести на южном фронтре контрбатерейную и контрдиверсионную борьбу, ситуация полностью контролируется силами обороны.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в телемарафоне.

Она уверена, что российским силам не удастся продвинуться вперед. На это есть несколько причин . Первая – это географическое положение. Вторая – линия фронта пролегает именно через Днепр. Как правило, водное препятствие является основным распределителем между силами. Третье – партизанское движение в оккупированных населенных пунктах, помогающих бороться против россиян.

"Продвинуться на Юге им уже не удастся. Во-первых, даже география нашей страны предусматривает им дополнительные преграды – Днепр, Днепровский лиман", – пояснила Гуменюк.

Она подчеркнула, что их концентрация в Запорожском направлении означает, что они готовы к обороне, но не к наступлению.

"Их концентрация на Запорожском направлении свидетельствует о том, что они готовы скорее к обороне, чем к каким-либо активным нападениям. Однако Силы нашей обороны, с другой стороны, абсолютно готовы к развитию любых событий" — добавила Гуменюк.

Напомним, по информации Генштаба от 14 марта, на Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам более 50 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

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