Концентрируют удары по железнодорожным узлам: враг пытается разрушить пути поставки военной помощи

Противник и дальше совершает наступательные действия на востоке.

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник и дальше осуществляет наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного пути с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 25 апреля.

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.

Противник продолжает увеличивать систему противовоздушной обороны дальнего действия за счет перемещения с местности РФ дополнительных зенитных ракетных комплексов, пробует сделать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники.

Российским командованием не прекращается поиск путей восполнения потерь личного состава в подразделениях, непосредственно участвующих в войне на территории Украины.

Напомним, 26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе "Рамштайн" состоится встреча, посвященная вопросу оборонных потребностей Украины. Участие в мероприятии уже подтвердили более двух десятков стран, и их список может расшириться. Мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных есть и члены Альянса.

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