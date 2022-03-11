"Концептуально возможна": в Кремле не исключают встречи Путина и Зеленского

По словам Пескова, сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы.
В Кремле допускают возможность встречи президентов Путина и Зеленского. Они должны встречаться для результата.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские "РИА Новости".
"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, да, действительно, концептуально она возможна, но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и разговора, а встречались ради результата", — сказал он.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 10 марта, что на встрече в Анталии его российского коллеги Сергея Лаврова и украинского – Дмитрия Кулебы обсуждались перспективы встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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