"Концептуально возможна": в Кремле не исключают встречи Путина и Зеленского

"Концептуально возможна": в Кремле не исключают встречи Путина и Зеленского

По словам Пескова, сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы.

В Кремле допускают возможность встречи президентов Путина и Зеленского. Они должны встречаться для результата.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские "РИА Новости".

"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, да, действительно, концептуально она возможна, но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и разговора, а встречались ради результата", — сказал он.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 10 марта, что на встрече в Анталии его российского коллеги Сергея Лаврова и украинского – Дмитрия Кулебы обсуждались перспективы встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Associated Press