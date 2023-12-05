Концерн Rheinmetall начал производить для Украины артиллерийские снаряды: Шмыгаль рассказал детали

Это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников.

Немецкий концерн Rheinmetall начал производить для Украины артиллерийские снаряды и получает новые заказы на боеприпасы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.

Он отметил, что во время визита в Берлин вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в октябре этого года "дали старт сотрудничеству украинского ОПК и немецкого вооруженного концерна Rheinmetall".

"Предприятие уже производит для Украины артиллерийские снаряды и получает новые заказы. В ближайшей перспективе планируем запуск производства бронетехники на украинской территории", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников "для достижения справедливого мира и нашей общей безопасности".

Также премьер заявил о планах в будущем делать ставку на трансферт технологий, инвестиции в конструкторские разработки, новые производства и Military Tech.

Напомним, что США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить спрос.

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