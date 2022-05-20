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Заканчиваются солдаты: в России хотят снять для контрактников ограничения по возрасту

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Заканчиваются солдаты: в России хотят снять для контрактников ограничения по возрасту

Фото: Associated Press

Из-за неотложной необходимости пополнить свои вооруженные силы парламент РФ намерен разрешить подписывать контракт россиянам старше 40 лет.

В пятницу, 20 мая, в российской Госдуме сообщили, что рассмотрят законопроект, который позволит россиянам старше 40 лет и иностранцам старше 30 лет заключать контракты для службы в армии. Эксперты объясняют такое решение значительными потерями личного состава вооруженных сил РФ в ходе войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

На сайте Государственной Думы этот шаг объясняют необходимостью "применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники", для обслуживания которого нужны "высокопрофессиональные специалисты".

Между тем, эксперты говорят о значительных потерях россиян в войне против Украины, в которой они так и не достигли поставленных целей. Необходимость продолжать войну приводит к таким решениям.

"Это последняя попытка преодолеть нехватку личного состава, не тревожа собственное население [общей мобилизацией]. Но Кремлю становится все труднее скрывать неудачи в Украине", — сказал отставной генерал США Бен Ходжес, бывший командующий силами армии США в Европе.

Джек Уотлинг, специалист по сухопутной войне британского аналитического центра безопасности и обороны RUSI, сказал, что российским военным не хватает пехоты. "России необходимо стабилизировать комплектование своих воинских частей в Украине и создать новые подразделения, если она хочет улучшить свои позиции", – сказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил в пятницу, 20 мая, что Россия формирует 12 воинских частей в своем западном военном округе в ответ на угрозы из-за заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО.

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Напомним, по состоянию на 19 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 28,5 тысяч человек.

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