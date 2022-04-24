"Концлагеря, которые строили и нацисты": Зеленский рассказал о "фильтрационных" лагерях возле Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что устанавливаются новые захоронения десятков тысяч убитых оккупантами людей. Россия также поддерживает деятельность так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя.

Кроме того, фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений.

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении в ночь на 24 апреля.

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"Раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против наших мариупольцев. Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений", — рассказал президент.

Он также сообщил, что Россия продолжает поддерживать деятельность так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя.

"Хотя честное название для них на самом деле другое – это концентрационные лагеря. Такие, которые строили и нацисты в свое время. Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в российскую глубинку – в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют в том числе и детей, надеясь, что они забудут, где их дом, откуда они. А они – из Украины", – рассказал Зеленский.

Напомним, 23 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты вывозят людей с временно оккупированных территорий и заставляют их проходить "фильтрацию", продолжающуюся по несколько дней. По результатам прошедшим ее дают соответствующие бумажки, а судьба не прошедших неизвестна. В частности, вблизи Мариуполя действуют четыре таких "фильтрационных" лагеря.

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