Концы – в воду: в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбивание вражеского самолета СУ-24М над Черным морем

Поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов – экипаж бомбардировщика Су-24М, уничтоженного военными ВСУ в районе острова Змеиный.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook.

"Вечного полета, братья". Так пишут на русских телеграммах в таких ситуациях. В настоящее время поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов – экипаж бомбардировщика Су-24М! Так себе решение. Концы – в воду", — написал Игнат.

Напомним, армия РФ продолжает терять свою технику в Украине. Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины. Успешную операцию провело воздушное командование "Південь". В результате мощных действий украинского зенитного ракетного подразделения вражеская "сушка" отправилась туда же, куда и раньше российский корабль.

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