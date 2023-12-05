Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Концы – в воду: в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбивание вражеского самолета СУ-24М над Черным морем

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1171
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Концы – в воду: в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбивание вражеского самолета СУ-24М над Черным морем

Российский Су-24 М / Фото: raf.mod.uk

Поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов – экипаж бомбардировщика Су-24М.

Поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов – экипаж бомбардировщика Су-24М, уничтоженного военными ВСУ в районе острова Змеиный.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook.

"Вечного полета, братья". Так пишут на русских телеграммах в таких ситуациях. В настоящее время поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов – экипаж бомбардировщика Су-24М! Так себе решение. Концы – в воду", — написал Игнат.

Напомним, армия РФ продолжает терять свою технику в Украине. Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины. Успешную операцию провело воздушное командование "Південь". В результате мощных действий украинского зенитного ракетного подразделения вражеская "сушка" отправилась туда же, куда и раньше российский корабль.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1171
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация