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Кондратовка на Сумщине уничтожена до основания: военные показали жуткие кадры из пограничного села
Российские оккупанты полностью уничтожили село Кондратовка, расположенное в приграничной области в Сумской области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.
Села Кондратовка, расположенного в приграничной области Сумской области , фактически больше не существует. В этом районе сейчас идут ожесточенные бои. Обстрелами российских захватчиков были разрушены все дома в населенном пункте.
Об этом сообщили бойцы 225-го отдельного штурмового полка.
Бойцы полка опубликовали в Telegram жуткие кадры из дрона, демонстрирующие масштабы разрушений.
«На видео — пролет дроном над Кондратовкой, расположенной в Сумской области, у российской границы. Села больше нет. Все дома — полностью уничтожены, просто размозжены в хлам. Там сейчас идут упорные бои», — говорится в сообщении полка.
Военные отметили неизменную логику войны, по которой перенос боевых действий на территорию врага является одной из основных задач защитников.
«Именно поэтому мы были в Курской области. Вот почему шли вперед. Иначе десятки наших деревень испытали бы такую же судьбу, как Кондратовка. Просто представьте, что было бы за 9 месяцев, если бы фронт оставался под нашими домами», — отметили бойцы.
В конце сообщения военные обратились к тем, кто раньше сомневался в целесообразности Курской операции.
«Вспомните всех, кто тогда говорил: "А зачем нам этот Курск?" Сегодня вы видите ответ», — отметили бойцы отдельного штурмового полка.
Напомним, россияне атаковали Самар в Днепропетровской области. В воскресенье, 13 июля, там раздались взрывы. Под удар вражеских дронов попала инфраструктура города.