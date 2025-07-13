Кондратовка на Сумщине уничтожена до основания: военные показали жуткие кадры из пограничного села

В Кондратовке все дома разрушены до основания

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Села Кондратовка, расположенного в приграничной области Сумской области , фактически больше не существует. В этом районе сейчас идут ожесточенные бои. Обстрелами российских захватчиков были разрушены все дома в населенном пункте.

Об этом сообщили бойцы 225-го отдельного штурмового полка.

Бойцы полка опубликовали в Telegram жуткие кадры из дрона, демонстрирующие масштабы разрушений.

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«На видео — пролет дроном над Кондратовкой, расположенной в Сумской области, у российской границы. Села больше нет. Все дома — полностью уничтожены, просто размозжены в хлам. Там сейчас идут упорные бои», — говорится в сообщении полка.

Военные отметили неизменную логику войны, по которой перенос боевых действий на территорию врага является одной из основных задач защитников.

«Именно поэтому мы были в Курской области. Вот почему шли вперед. Иначе десятки наших деревень испытали бы такую же судьбу, как Кондратовка. Просто представьте, что было бы за 9 месяцев, если бы фронт оставался под нашими домами», — отметили бойцы.

В конце сообщения военные обратились к тем, кто раньше сомневался в целесообразности Курской операции.

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«Вспомните всех, кто тогда говорил: "А зачем нам этот Курск?" Сегодня вы видите ответ», — отметили бойцы отдельного штурмового полка.

Напомним, россияне атаковали Самар в Днепропетровской области. В воскресенье, 13 июля, там раздались взрывы. Под удар вражеских дронов попала инфраструктура города.