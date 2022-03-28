Кондратюк пожелал режиссерам и участникам "Оскара" гореть в аду вместе с Михалковым

Кондратюк пожелал режиссерам и участникам "Оскара" гореть в аду вместе с Михалковым

Продюсера возмутила поддержка звезд на церемонии награждения.

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк подверг жесткой критике церемонию премии "Оскар-2022", которая прошла в ночь на 28 марта.

Несмотря на то, что актеры, ведущие и организаторы выражали поддержку Украине, все же Россию никто не назвал страной-оккупантом. А сами военные действия, которые начал Путин, охарактеризовали "конфликтом". Кондратюк не сдержался и гневно отреагировал на это на своей странице в Facebook.

"Режиссеры и участники вчерашней церемонии "Оскара" будут в аду в соседнем казане с Никитой Михалковым", – заявил он.

В комментариях телеведущий добавил, что зачем было упоминать Украину, если на самом деле не названа причина, по которой они выражали свою поддержку.

"Они типа обеспокоены из-за конфликта в Украине. Но такое впечатление — что не знают с кем конфликт!!! Потому что вообще не упомянули Россию", — добавил он.

Напомним, перед церемонией "Оскар-2022" всем гостям раздали синие ленты в знак поддержки украинцев, которым пришлось покинуть свои дома. Среди них были такие знаменитости, как режиссер Паоло Соррентино, композитор Дайана Уоррен и актриса Юн Йо Чжон. Некоторые актеры уже приходили с нагрудными значками и платками в сине-желтых цветах. В частности, Бенедикт Камбербетч и Джейсон Момоа.

Также на церемонии минутой молчания почтили жертв войны в Украине.

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