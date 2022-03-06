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Конец диктатуры Путина уже близок: журналист узнал о готовящемся в РФ госперевороте

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Конец диктатуры Путина уже близок: журналист узнал о готовящемся в РФ госперевороте

ТСН.ua

Глава Минобороны РФ, предположительно, попытается совершить госпереворот на следующей неделе, говорит журналист.

Министр обороны России Сергей Шойгу на следующей неделе может попытаться совершить госпереворот и этого, мол, президент страны-агрессора Владимир Путин опасается.

Об этом в Twitter пишет американский журналист Джеймс Пасилео со ссылкой на официальных лиц США.

"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается сделать переворот на следующей неделе. Растущая дистанция между людьми и разговоры за закрытыми дверями свидетельствуют о том, что разрабатывается замена", — говорится в сообщении.

Журналист пишет, что есть вероятность, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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