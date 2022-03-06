Конец диктатуры Путина уже близок: журналист узнал о готовящемся в РФ госперевороте

Конец диктатуры Путина уже близок: журналист узнал о готовящемся в РФ госперевороте

Глава Минобороны РФ, предположительно, попытается совершить госпереворот на следующей неделе, говорит журналист.

Министр обороны России Сергей Шойгу на следующей неделе может попытаться совершить госпереворот и этого, мол, президент страны-агрессора Владимир Путин опасается.

Об этом в Twitter пишет американский журналист Джеймс Пасилео со ссылкой на официальных лиц США.

"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается сделать переворот на следующей неделе. Растущая дистанция между людьми и разговоры за закрытыми дверями свидетельствуют о том, что разрабатывается замена", — говорится в сообщении.

Журналист пишет, что есть вероятность, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену.