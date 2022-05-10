"Конец мая – это очень долго": Арестович объяснил, почему Украине нужно быстрее и больше оружия

"Конец мая – это очень долго": Арестович объяснил, почему Украине нужно быстрее и больше оружия

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что утвержденное западными союзниками оружие для Украины необходимо государству как можно скорее и в как можно больших объемах. Все потому, что "российская армия бросает сейчас все".

Это означает грандиозную нагрузку на украинских военных.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 10 мая.

"Конец мая – это очень долго для ситуации на фронте. Реально нам нужно быстрее и нам нужно больше. Почему? Потому что российская армия сейчас бросает все – последний резерв", – сказал советник руководителя ОП.

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"Они тоже не могут накопить ресурсы. Все что у них формируется – из трех источников: это скрытая и частичная мобилизация. Люмпен прилетает, который направляется в пехоту. Там резервисты, которых совратили социально-экономически, политически и идеологически. Они немедленно бросаются в бой. Сроки подготовки слаживания – от четырех до шести суток – практически с военного взгляда, это ничто, но бросается в бой, потому что нужно во что бы то ни стало добиться формального успеха, заключающегося в выходе на ту же границу Луганскую или Донецкую. При чем этот формальный успех провозглашается без соответствующих военных результатов. Очевидно, Путин поджимает в Москве", – рассказал Арестович.

"Это означает грандиозную нагрузку для наших войск, которые держат ситуацию уже более 30 суток на направлении главного удара, скажем деликатно, в экстраординарных обстоятельствах. Потому что нашим там очень тяжело. И войска воюют", — добавил он.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины, в рамках которого – увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Как закон о ленд-лизе окончательно ставит знак равенства между Россией и нацистской Германией.

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